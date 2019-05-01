فيسبوك: تحديثات جديدة في التطبيقات خلال الفترة القادمة

أعلن مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربرغ عن تحديثات جديدة ستطرأ على تطبيقات موقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً لمستخدميه أن الخصوصية ستكون مستقبل خدمات "فيسبوك".

وكشف زوكربرغ عن تغييرات هي الأكبر منذ خمس سنوات، إذ لن يهيمن بعد الآن اللون الأزرق على موقع التواصل الاجتماعي.

وستجري التغييرات على شكل وعدد من خصائص الموقع، ليشكل بيئة "أكثر دفئا" تقرب المستخدمين من بعضهم بعضا، من خلال تفاعلات خاصة وآمنة.

وسيتم إعادة تصميم نسخة الهاتف المحمول من خلال شعار تفاعلي يتخلى عن نظام اللون الأزرق ويضع إطارا باللون الأبيض.

ويسلط التصميم الجديد لتطبيق #فيسبوك على الهواتف المحمولة، يسلط الضوء على "المجموعات" التي ينضم إليها المستخدمون، إذ سيظهر "حائط منشورات" ​​مخصص لأنشطة أعضاء المجموعة، ليتابعوا أنشطة بعضهم بعضا بصورة خاصة.

وتشمل عملية إعادة التصميم مئات التفاصيل التي ستسهل العثور على المجموعات ذات الصلة، مع تحسين الاقتراحات والتصفح، واكتشاف الأدوات.

ويأتي زوكربرغ اليوم ليؤكد لمستخدميه أن الخصوصية ستكون مستقبل خدمات #فيسبوك.