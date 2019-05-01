نتائج أبل "مخيبة" وتوقعاتها للمبيعات مستقبلاً فاجأت السوق

توقعت شركة #أبل تحقيق إيرادات أقوى مما تشير إليها التقديرات في الربع الثالث من سنتها المالية.

وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك إن مبيعات #آيفون بدأت تستقر في الصين، في علامة على أن تخفيضات أسعار أبل هناك تساعد في الحد من هبوط المبيعات.

وشهدت مبيعات آيفون أكبر انخفاض لها على الإطلاق، لتتراجع 17% في الربع الثاني من السنة المالية مقارنة مع مستواها قبل عام، وتأتي أقل قليلا من توقعات المحللين، بحسب ما ورد في "رويترز".

غير أن المسؤولين التنفيذيين بالشركة قالوا إن ارتفاع مبيعات آيفون قرب نهاية الربع الثاني بجانب نمو مبيعات الخدمات والأجهزة القابلة للارتداء، يدفعهم للتفاؤل تجاه الربع الحالي.

وذكرت أبل أنها تتوقع تحقيق إيرادات تتراوح بين 52.5 مليار و54.5 مليار دولار في الربع الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران، بما يتجاوز متوسط تقديرات المحللين البالغ 51.93 مليار دولار وفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

وقال الرئيس التنفيذي لأبل في مقابلة إن مبيعات آيفون بدأت تتعزز خلال الأسابيع القليلة الأخيرة من الربع الثاني من السنة المالية.

وأعلنت أبل أن صافي أرباح السهم بلغ 2.46 دولار في الربع المنتهي في مارس آذار، مقارنة مع متوسط تقديرات وول ستريت بأن يبلغ 2.36 دولار.

وذكرت أبل أن إيرادات آيفون بلغت 31.05 مليار دولار، بما يقل قليلا عن تقديرات المحللين البالغة 31.10 مليار دولار وفقا لبيانات من فاكت ست.

وبلغت إيرادات الخدمات، التي تشمل مبيعات موسيقى أبل ومتجر التطبيقات وغيرهما من الأنشطة، 11.45 مليار دولار، مقارنة مع توقعات المحللين بوصولها إلى 11.32 مليار دولار، بحسب فاكت ست.

وفاق نشاط الأجهزة القابلة للارتداء توقعات المحللين، إذ بلغت المبيعات 5.13 مليار دولار، مقارنة مع تقديرات بوصولها إلى 4.79 مليار دولار وفق ما أظهرته بيانات فاكت ست.

وفي الربع الثاني من سنتها المالية الذي انتهى في مارس/آذار، حققت أبل إيرادات قدرها 58.02 مليار دولار، بما يفوق متوسط توقعات المحللين البالغ 57.37 مليار دولار، وفقا لبيانات رفينيتيف.