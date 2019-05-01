نمو أرباح "لازوردي" بـ33% لـ12 مليون ريال بالربع الأول

ارتفعت أرباح #لازوردي بـ32.4% لـ11.9 مليون ريال بالربع الأول، مقارنة بـ9 ملايين ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأثّرت العوامل الرئيسية التالية على أداء الشركة خلال الربع الأول من عام 2019:

1- بلغت الإيرادات التشغيلية للربع الأول من عام 2019 مبلغ 153.0 مليون ريال سعودي، ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 33.0% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي والذي بلغت فيه هذه الإيرادات 115.0 مليون ريال.

استمرّت إيرادات مصر في أدائها القوي محققةً نمواً في قطاع البيع بالجملة بنسبة 18.5% بفضل نجاح الحملة الإعلانية وقبول العملاء لمجموعة المنتجات الجديدة. كما ارتفعت إيرادات قطاع البيع بالتجزئة في #مصر بنسبة 56.8% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، بفضل افتتاح 6 متاجر جديدة خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

بينما حققت إيرادات متاجر البيع بالتجزئة بدون المنافذ الستة الجديدة في مصر ارتفاعاً بنسبة 20% في الربع الأول من عام 2019. في حين شهدت إيرادات قطاع الجملة في المملكة العربية #السعودية نموًا بنسبة 24.5% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي بفضل نجاح المجموعة الجديدة ودعم الحملة الاعلانية الجديدة. كما ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة بنسبة 55.6% بفضل دمج الإيرادات للعلامة التجارية (Tous) والتي تم الاستحواذ عليها مؤخراً في نهاية أكتوبر 2018.

2- بلغ إجمالي الربح للربع الأول من عام 2019 مبلغ 96.0 مليون ريال مقارنةً مع 68.5 مليون ريال سعودي للربع نفسه من العام الماضي. ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 40.2% بفعل ارتفاع الإيرادات التشغيلية. كما حقق هامش إجمالي الربح أيضاً تحسناً بنسبة 3.2% بفضل مبادرات ترشيد التكاليف والتي ساهمت في خفض تكاليف الإنتاج.

3- بلغت مصروفات التشغيل للربع الأول من عام 2019 مبلغًا قدره 65.6 مليون ريال سعودي بزيادة 44.4% مقارنة بمصروفات التشغيل للربع نفسه من العام الماضي والتي بلغت 45.4 مليون ريال سعودي، وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع تكاليف التسويق، إضافة إلى بعض التكاليف المتغيّرة المتعلقة بارتفاع الإيرادات، ودمج مصروفات التشغيل الخاصة بالعلامة التجارية "Tous"، فضلاً عن تكاليف تشغيل متاجر التجزئة الجديدة في مصر، وإعادة هيكلة القوى العاملة والتدريب لتلبية متطلبات السعودة الخاصة بتأنيث بعض الوظائف.

4- بلغ الربح التشغيلي للربع الأول من عام 2019 مبلغًا قدره 30.4 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي والذي بلغ فيه الربح التشغيلي 23.0 مليون ريال سعودي، محققاً ارتفاعاً بنسبة 31.9% نتيجة ارتفاع الأيرادات التشغيلية كما تمّ شرحه أعلاه.

5- بلغ صافي الربح للربع الأول من عام 2019 مبلغًا قدره 12.0 مليون ريال سعودي، ويمثّل ذلك ارتفاعاً بنسبة 32.5% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي البالغ 9.0 مليون ريال سعودي على الرغم من وجود زيادة بلغت 1.6 مليون ريال سعودي في مصروف ضريبة أرباح الشركات التابعة في مصر. ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية.

6- يمثّل كل من إجمالي الربح والدخل التشغيلي وصافي الدخل نسبة 62.7% و19.9% و7.8% على التوالي من الإيرادات التشغيلية للربع الأول من عام 2019 مقارنةً بنسبة 59.5% و20.0% و7.8% على التوالي للربع نفسه من العام الماضي.

7- بلغ الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة للربع الأول من عام 2019 المنتهي في 31 مارس 2019 مبلغًا قدره 14.7 مليون ريال سعودي مقارنة بالدخل الشامل بقيمة 12.6 مليون ريال سعودي في الربع المماثل له من العام الماضي بارتفاع بنسبة 17.1%.

8- بلغت ربحية السهم الأساسية (EPS) على أساس الربح العائد إلى مساهمي الشركة للربع الأول من عام 2019 مبلغًا قدره 0.28 ريال سعودي مقابل 0.21 ريال في الربع نفسه من العام الماضي.

9- بلغ إجمالي حقوق المساهمين 440.8 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2019 مقارنة بمبلغ 426.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018، ويمثل ذلك زيادة قدرها 3.4%.