أرباح "أسمنت الجنوبية" تنمو 18% لـ120 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة " #أسمنت_الجنوبية "، بنسبة 17.6% إلى 120 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بـ102 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

1- زيادة إيرادات المبيعات بنسبة ( 24.82 %) وزيادة كمية المبيعات بنسبة (37.32 %).

2- انخفاض الأعباء التمويلية للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة (9.64 %).



وأشارت الشركة إلى:



- بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي للعام 2019م مبلغ 120 مليون مقابل 102 مليون للربع المماثل من العام الماضي بزيادة قدرها 17.65%.

- بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي للعام 2019م مبلغ 120 مليونا مقابل 59 مليون للربع السابق من العام السابق بزيادة قدرها 103.39%.