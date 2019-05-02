ارتفاع أرباح "تبريد" الفصلية بـ 3% إلى 80 مليون درهم

ارتفعت أرباح شركة "تبريد" بـ3% للربع الأول من هذا العام بنحو 80 مليون درهم مقارنة بـ 77.7 مليون درهم في الربع المقارن من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة بالربع الأول إلى نحو 296.8 مليون درهم، مقابل 274.4 مليون درهم بالربع المقارن من 2018.

وأظهرت النتائج في تلك الفترة ارتفاع أرباح أعمال وحدة المياه المبردة الأساسية بنسبة 7% لتصل إلى 276.1 مليون درهم مقارنة بـ 258.7 مليون درهم خلال الربع الأول 2018.

ويعود إلى ارتفاع هامش الربح بنسبة 54.5% مقارنة بـ 53.1 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وحققت نتائج أعمال الشركة لعام 2018 أرباحاً صافية مقدارها 427.6 مليون درهم بنمو نسبة 6.9% مقارنه بأرباح عام 2017.