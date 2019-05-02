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تراجع أرباح "رويال دتش شل" الفصلية 2%

المصدر: لندن - رويترز
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أعلنت #رويال_دتش_شل اليوم الخميس تراجع أرباحها في الربع الأول من العام 2% لكنها تجاوزت التوقعات بسهولة، حيث تفوق تأثير زيادة التجارة وارتفاع أسعار #الغاز_الطبيعي المسال على انخفاض أسعار #النفط وأرباح التكرير.

وانخفض صافي الربح العائد للمساهمين إلى 5.43 مليار دولار مقارنة به قبل عام.

وفاق ذلك توقعات لربح قدره 4.54 مليار دولار، وفقا لمسح لآراء المحللين قدمته الشركة نفسها.

كلمات دالّة

#رويال دتش شل, #النفط, #الغاز الطبيعي

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