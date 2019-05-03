تراجع أرباح أو.ام.في 7% بعد تعطيلات الإنتاج في ليبيا

شهدت مجموعة النفط والغاز النمساوية أو.ام.في تراجعا نسبته 7% في أرباحها الأساسية للربع الأول من العام نظراً لعدم قدرتها على تحميل أي نفط من ليبيا.



وبلغت الأرباح الأساسية 759 مليون يورو، ما يعادل (847.65 مليون دولار)، حسبما ذكرت المجموعة اليوم الجمعة، بينما توقع المحللون 790 مليون يورو للفترة بين يناير ومارس.



وتراجع إنتاج أو.ام.في من نفط المنبع في الربع الأول متأثرا بتعطيلات في حقل الشرارة الليبي، الذي استأنف الإنتاج في أوائل مارس. وقالت الشركة إنها لم تحمل أي كميات من الخام الليبي خلال فترة الربع.



وأنفقت المجموعة 44 مليون يورو على مشروع خط الأنابيب نورد ستريم 2 الذي تشوبه خلافات كبيرة، وتُعد أحد مموليه الغربيين الخمسة. ومازال المشروع بحاجة إلى ترخيص من الدنمرك.



وقالت أو.ام.في إنها ستواصل تمويل الخط نورد ستريم 2.