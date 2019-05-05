ارتفاع أرباح "إعمار" الفصلية 7% لـ 1.7 مليار درهم

حققت #إعمار_العقارية أرباحاً صافية بقيمة 1.742 مليار درهم (474 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2019، بزيادة 7 بالمئة عن صافي أرباح الربع الأول من عام 2018 البالغ 1.625 مليار درهم (442 مليون دولار). وجاءت الأرباح قريبة من توقعات المحللين.

ووصلت إيرادات "إعمار" خلال الربع الأول من عام 2019 إلى 5.894 مليار درهم (1.605 مليار دولار)، وهي مماثلة لإيرادات الربع الأول من عام 2018. ونمت مبيعات الشركة الموجهة للعملاء الدوليين بنسبة 123 بالمئة.

وحققت "إعمار العقارية" أحد أعلى مستويات المبيعات ربع السنوية في دبي خلال الربع الأول من 2019 مع 5.979 مليار درهم (1.628 مليار دولار) بنمو نسبته 53 بالمئة مقارنة بـ 2018.

وارتفعت قيمة المبيعات الموجهة للعملاء الدوليين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 2.645 مليار درهم (720 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بـ 1.187 مليار درهم (323 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2018، مما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق العقارية في دبي، وقوة علامة "إعمار" التجارية.

وارتفعت قيمة مشاريع "إعمار" المعدة للبيع والتي سيتم احتسابها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة من 48.404 مليار درهم (13.178 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2018، إلى 50.012 مليار درهم (13.616 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2019.

ولدى "إعمار" مشاريع للبيع في #دبي بقيمة 37.960 مليار درهم (10.335 مليار دولار) وهي مماثلة لقيمة المشاريع في الربع الأول من 2018، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في الإيرادات التي وصلت إلى 15.411 مليار درهم (4.196 مليار دولار) خلال عام 2018.

وقال رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"محمد العبار إن تركيزنا على تنفيذ #المشاريع وفق الخطط الزمنية المناسبة، وتوليد السيولة النقدية، يرسخان موقعنا الرائد في السوق، مؤكداً أن "إعمار" تتبع استراتيجية تشغيلية تنموية تقوم على بناء الأصول السكنية المميزة بالتزامن مع توسعة نطاق أعمالها في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه.