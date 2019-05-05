تراجع أرباح "الرياض للتعمير" الفصلية لـ43 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة #الرياض_ للتعمير، بنسبة 16.7% إلى 42.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بـ51.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض إيرادات قطاع التأجير على الرغم من عدم تأثر قطاع التشغيل وتحسن الإيرادات الأخرى.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع السابق إلى تسجيل إيرادات بعض العقود عن كامل عام 2018 خلال الربع السابق، وذلك تطبيقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15.

من جهة أخرى، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة "الرياض للتعمير" المنعقدة الخميس الماضي الموافق 02 مايو 2019، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 1333.33 مليون ريال إلى 1777.78 مليون ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 33% (ما يعادل سهما لكل 3 أسهم قائمة).

وقالت الشركة في بيان لها، إن الجمعية وافقت أيضا على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من رأس المال (ما يعادل 0.8 ريال للسهم)، كأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2018، وما تم توزيعه عن النصف الأول.