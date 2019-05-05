تطبيق المعيار 16 لعقود الإيجار يقفز بأرباح زين الكويت بـ1.75 مليون دينار

ارتفعت أرباح شركة "زين" الكويتية بـ15% للربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى 47 مليون دينار.

وأتت نتائج الشركة متماشية مع توقعات المحللين.

هذا وأشارت " #زين_الكويت " إلى أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16- لعقود الإيجار ساهم في زيادة أرباح الربع الأول من هذا العام بقيمة 1.75 مليون دينار.

وأوضحت المجموعة في بيان لها، أنها رفعت إيراداتها المجمعة عن الأشهر الثلاثة الأولى بنسبة 56%، لتسجل 404 ملايين دينار (1.3 مليار دولار)، مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغت 259 مليون دينار.

وبيّنت "زين" التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، أن حجم الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ"EBITDA"، بلغ 178 مليون دينار، مقارنة مع 84 مليون دينار.

وأفادت المجموعة أن هامش ربحية الـ"EBITDA"، بلغ نحو 44%، مقارنة مع 32.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 6% ، لتصل إلى نحو 50 مليون عميل في 31 مارس 2019.