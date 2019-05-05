"الأنابيب" تتحول للربحية بـ320 ألف ريال بالربع الأول

تحولت شركة " #السعودية_لأنابيب_الصلب"، إلى الربحية بـ320 ألف ريال بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بخسائر 5 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- حصة الأرباح في الشركة الزميلة (الشركة العالمية للأنابيب) للربع الحالي بقيمة 3.1 مليون ريال سعودي، مقارنة بخسارة في الربع المماثل من العام الماضي والتي بلغت حصة الشركة فيها 8.2 مليون ريال سعودي.

- عكس مخصص الذمم المدينة بمبلغ 0.63 مليون ريال سعودي مقارنة بقيد مخصص بقيمة 0.24 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2018.

- انخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي البالغ 0.16 مليون ريال سعودي بنسبة 80%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2018 والبالغ 0.82 مليون ريال سعودي.

على الرغم من ارتفاع الإيرادات إلى 195.31 مليون ريال في الربع الأول من عام 2019، بزيادة قدرها 10.26% عن الربع المماثل من عام 2018، انخفض إجمالي الأرباح إلى 12.53 مليون ريال سعودي، مقارنة مع 16.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المزيج البيعي للمنتجات.

إضافة الى ارتفاع رسوم الاقتراض للربع الأول من عام 2019 إلى 5.2 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 103.2% عن نفس الفترة من العام الماضي.