"رزا" السعودية تطلق منصة متكاملة لإدارة العقارات

أطلقت شركة رزا العقارية السعودية RAZA ذراع إدارة العقارات بالمؤسسة العامة للتقاعد، منصة عقارية متكاملة إضافة إلى إطلاق عملياتها بهويتها المؤسسية الجديدة في المملكة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "رزا" فهد العيسى، في مقابلة مع "العربية" إن أعمال الشركة تنصب على إدارة أصول وممتلكات وإدارة مشاريع التطوير العقاري كنموذج عام لإدارات العقارات، لرفع مستوى الخدمة والمحافظة على مستوى الخدمة واستهداف مشاريع نوعية وخلق وجهات عقارية مفعمة بالحياة تلائم العيش والعمل وقضاء وقت ممتع فيها.

وأوضح أن شركة #الاستثمارات الرائدة، قامت بإنشاء شركة #رزا لتكون ذراعا للقطاع الخدمي، والتي بدورها أطلقت منصة رقمية متكاملة لإدارة العقارات لتقديم خدمات إدارة الأصول والخدمات التجارية، مضيفاً أن "رزا" تدير أصولاً بقيمة تصل إلى 13 مليار ريال، تشمل مساحة تقارب مليوني متر مربع من المجتمعات السكنية والعقارات المتعددة الاستخدامات والمكاتب عالية الجودة، في الرياض وجدة والدمام.

وتستكمل الشركة حالياً مشاريع عمرانية جديدة ستضيف 4.600 وحدة سكنية إلى محفظتها في المدينة الرقمية بالرياض وفي أبحر جدةـ إضافة إلى الأصول الحالية التي تديرها الشركة من المجمّعات والمحفظة السكنية في الحي الدبلوماسي، ستصبح رزا أكبر شركة لإدارة المجتمعات في المملكة بحلول العام 2020.

وأشار العيسى إلى اطلاق الشركة لنموذج أعمال رزا للاستفادة من خبراتنا التي لا تضاهى في تنفيذ مشاريع كبيرة ومعقدة في السعودية، حيث تضمن رزا حفظ قيمة هذه الاستثمارات الكبيرة وتعزيزها من خلال نهج استراتيجي لإدارة الأصول على مدى دورة حياتها. ويستند نموذج أعمالنا على الجمع بين المعرفة والعلاقات المحلية التي نمتلكها مع أفضل المعايير المؤسسية العالمية.