80 مليون ريال أرباح المجموعة السعودية للأبحاث الفصلية

ارتفعت أرباح المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق الفصلية بنسبة 582.9%، إلى 79.9 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، مقارنة مع 11.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل خسائر في الربع السابق 50.1 مليون ريال.

يعود السبب الرئيس لارتفاع صافي أرباح الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 43.6%، علماً أن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة الارتفاع في أسعار المواد الخام بقطاعي الطباعة والتغليف وتكاليف تشغيل المشاريع المرخصة.

كانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قد أثبتت بالربع الرابع من 2018 خسائر انخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة، بينما لا يوجد انخفاض مماثل في الربع الحالي.