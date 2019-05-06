تراجع أرباح "سيرا القابضة" 40% إلى 49 مليون ريال

تراجعت أرباح #مجموعة_سيرا_القابضة، نحو 40% إلى 49 مليون ريال، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 82 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت الشركة في بيان لها على "تداول" أن تراجع صافي الأرباح يعود لانخفاض متوسط هوامش العمولات لقطاع السفر والسياحة، إلى جانب زيادة في المصاريف البيعية والإدارية.

وقالت الشركة، إن حجوزات المجموعة عبر منصاتها الإلكترونية قد زادت بنسبة 30% خلال الربع الأول من 2019، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى أن هذا القطاع يتمتع بنمو متسارع انطلاقاً من استراتيجية المجموعة للتركيز على قطاع #المبيعات_الإلكترونية.

وأضافت أن إيرادات قطاع تأجير السيارات ارتفعت بنسبة 60% على الرغم من الانخفاض في الإيرادات من الأعمال الحكومية الأساسية، نتيجة انتهاء عقد أحد العملاء الأساسيين بسبب التغيير فى الشروط التعاقدية.