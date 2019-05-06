نمو أرباح أسمنت حائل الفصلية 430% إلى 22.5 مليون ريال

نمت الأرباح الصافية لشركة أسمنت حائل بأكثر من 430% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي لتبلغ 22.5 مليون ريال.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع كمية المبيعات وتحسن الأسعار.

وارتفع إجمالي المبيعات بالربع الأول من 2019 إلى 68.6 مليون ريال، مقابل 48.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع 40.7%.

وقفزت أرباح الشركة بالربع الرابع من 2018، إلى 8.83 مليون ريال، مقارنة بـ 3.96 مليون ريال بالربع الرابع من 2017، بارتفاع نسبته 123%.