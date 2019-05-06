نمو أرباح اليمامة للحديد 155% في 6 أشهر

ارتفعت أرباح شركة #اليمامة_للصناعات_الحديدية الفصلية إلى 10.97 مليون ريال، خلال 6 أشهر المنتهية في 31 مارس الماضي، مقابل 4.29 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 155.7%.

وذكرت الشركة أن السبب الرئيس لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بواقع 14.6 مليون ريال التي تتضمن مخصصاً انتفى الغرض منه بلغ 14.15 مليون ريال يمثل المخصص المحتسب لفروقات الكهرباء والمياه المستهلكة فعلياً والمفوترة في الشركة التابعة.

وقد ارتفع الطلب على منتجات قطاع الإنشاءات، حيث ارتفعت كمية الإيرادات/ المبيعات بنسبة 10.2% وارتفعت قيمتها بنسبة 7.9%. كما ارتفع الطلب في قطاع الكهرباء، حيث ارتفعت كمية المبيعات بنسبة 82.4% وارتفعت قيمتها بنسبة 85.5% أيضا.