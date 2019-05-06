"بيرل بيتروليوم" ينوي جمع تمويل للاستثمار في كردستان

قال الرئيس التنفيذي لشركة #دانة_غاز، اليوم الاثنين، إن كونسورتيوم بيرل بتروليوم، الذي تملك فيه الشركة المدرجة في أبوظبي ووحدتها نفط الهلال حصة أغلبية، يخطط لجمع تمويل لاستثماراته في إقليم كردستان العراق.



وأبلغ باتريك ألمان-وارد الصحافيين أن التمويل سيمزج بين الديون المصرفية وسندات تتراوح قيمتها بين 300 مليون و400 مليون دولار وبعض الأدوات التمويلية الأخرى.



وأضاف أن دانة غاز تنظر أيضا في قائمة من المستشارين في إطار خططها للإدراج في لندن.