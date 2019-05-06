"كيبكو": "سدافكو" تستطيع تنفيذ استحواذ بمليار ريال

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" فيصل العيار أن شركة " #سدافكو " السعودية تستطيع تنفيذ استحواذ بمليار ريال، بفضل وفرة النقد لديها وانعدام الديون.

وأكد العيار، في مقابلة مع "العربية"، أن "سدافكو السعودية عروس استثماراتنا ولا نفكر بالتخارج منها".

وفي حين أشار إلى أن "سدافكو" لديها نصف مليار ريال "كاش" ولا ديون عليها، نوه بأنها تبحث بالفعل عن فرص للاستحواذ في السعودية وخارجها.

يشار إلى أن مجموعة " #كيبكو " تملك من خلال شركة القرين، 40% من أسهم "سدافكو".

معاناة "OSN" سببها المنافسة

من جهة أخرى، أكد العيار الانفتاح على بيع شركة #OSN أو دمجها أو أي خيار آخر.

وقال:" معاناة "OSN " سببها المنافسة والقرصنة وارتفاع التكاليف، كاشفاً أنه يتم البحث حاليا مع "غولدمان ساكس" كل الخيارات في شأن " أو أس أن".

وبينما نوه بأن الشركة قد خفضت 40% إلى 50% من العمالة في "OSN " ، شدد على أن القرار في شأن تخفيض إضافي للعمالة في "OSN " يعتمد على العمليات.

وإن كانت "أو أس أن" تعمل على التحوّل الرقمي الكامل بنهاية العام، توقع العيار عودتها إلى الربحية خلال العامين المقبلين.

مستعدون لدمج "برقان" إذا توفرت فرصة

كما أشار نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) إلى أن مجموعته التي تملك #بنك_برقان ، مستعدة لأي فرصة جيدة للاندماج في القطاع المصرفي، لافتا إلى أن هناك فرصا في السوق لكن لا مفاوضات حتى الآن.

وبيّن أن "كيبكو" طالبت بالدمج في القطاع المصرفي منذ 15 عاما، قائلا: "مستعدون لدمج برقان إذا توفرت فرصة طيبة وليس لدينا ego"" ".

وتابع: "استحوذنا على أرض "خباري" بـ 300 مليون دولار ونعتزم تطويرها"، في المقابل أضاء على اهتمام "كيبكو" بالتوسع في قطاع التعليم على المستوى الإقليمي.