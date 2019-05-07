تراجع أرباح "الكيميائية" الفصلية 30% لـ 39 مليون ريال

حققت الشركة #الكيميائية السعودية 39.3 مليون ريال أرباحاً صافية عن فترة الربع الأول من العام الحالي، بتراجع 30% عن الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة سبب التراجع في الأرباح "بشكل رئيسي إلى انخفاض مبيعات المتفجرات ذات العائد الأعلى بالرغم من وجود نمو في مبيعات الأدوية ذات العائد الأقل".

كما أرجعت أسباب تراجع الأرباح إلى "زيادة المصروفات التشغيلية (لقطاع الأدوية بسبب زيادة المبيعات)، وقيد تكاليف خطي إنتاج في مصنع شركة أجا (شركة تابعة) خلال الربع الحالي للبدء بالتشغيل التجاري وزيادة المصروفات التمويلية للمرابحات الإسلامية".

من ناحية أخرى، أعلنت الشركة عن زيادة رأس مال "الشركة الكيميائية السعودية المحدودة" إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل، من واحد مليون ريال سعودي ليصبح 50 مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 4900%. وذلك لتقوية وتعزيز المركز المالي للشركة التابعة.

وتم اعتماد الزيادة في رأس مال "الشركة الكيميائية السعودية المحدودة" من قبل المجلس بتاريخ 07/05/2019م الموافق 02/09/1440هـ.، وسيظهر الأثر المالي للزيادة في رأس المال محاسبياً خلال الربع الثاني من عام 2019.