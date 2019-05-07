تراجع أرباح حلواني إخوان بالربع الأول 67% لـ5.5 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة حلواني إخوان في الربع الأول من 2019، بعد الزكاة والضريبة إلى 5.5 مليون ريال، مقابل 16.5 مليون ريال، أرباح في الربع الأول من 2018، بتراجع 66.6%.

وكانت حلواني إخوان قد تكبدت خسائر في الربع السابق 0.9 مليون ريال.

وحققت #حلواني_إخوان أرباحا تشغيلية في الربع الأول 59.3 مليون ريال، مقابل 61.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 3.42%.

حلواني إخوان قالت إن أسباب انخفاض صافي أرباح الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

1- زيادة تكلفة مبيعات الشركة في السعودية بسبب ارتفاع اسعار المواد الأولية.

2- زيادة مصاريف البيع والتوزيع في الشركة التابعة في مصر بسبب إعادة هيكلة إدارة المبيعات وافتتاح فروع جديدة مما أدى إلى زيادة المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

3- زيادة مصاريف البيع والتوزيع في الشركة في السعودية نتيجة زيادة الأنشطة والعروض التسويقية.

4- زيادة المصاريف الإدارية والعمومية في الشركة نتيجة تطبيق المعيار الدولي رقم 16 اعتبارا من 1 يناير 2019 مما انعكس على زيادة قيمة الإهلاكات في الربع الحالي.

5- ارتفاع صافي التكلفة التمويلية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية بالإضافة للمصاريف التمويلية الخاصة بالقرض طويل الأجل من البنك الفرنسي في الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى مصاريف تمويل الإيجارات نتيجة تطبيق المعيار الدولي 16 من 1 يناير 2019.