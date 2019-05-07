تراجع أرباح "مبكو" الفصلية 79% لـ 5.7 مليون ريال

حققت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق #مبكو 5.7 مليون ريال أرباحاً صافية للربع الأول 2019 بتراجع 79% عن أرباح الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، اليوم الثلاثاء، تراجع أرباحها الفصلية إلى "انخفاض أسعار البيع، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع، وخسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة".

وأفادت الشركة بأن التأثير المؤدي لتراجع الأرباح يعوضه جزئيًا "انخفاض تكلفة المبيعات للطن الواحد، والمصروفات العمومية والإدارية، وخسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة، ومصروف الزكاة، وزيادة الإيرادات الأخرى".

وطبقت الشركة المعيار الدولي لأعداد التقارير المالية رقم 16 اعتبارًا من 1 يناير 2019 والذي ليس له أي تأثير جوهري على نتائج الربع الأول من عام 2019.

وارتفعت ربحية السهم الأساسية والمضمونة بمقدار 0.0009 ريال سعودي للسهم الواحد وليس لها أي تأثير على فتح الأرباح المحتجزة.