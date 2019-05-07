خسائر الحكير للسياحة الفصلية 32 مليون ريال بزيادة 326%

تكبدت مجموعة عبدالمحسن #الحكير_للسياحة والتنمية خسائر فصلية بعد الزكاة والضريبة بلغت قيمتها 32.06 مليون ريال في الربع الأول من 2019، مقابل خسائر 7.52 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة في الخسائر 326.3%.

كما زادت الخسائر مقارنة مع الربع السابق بنسبة 56.4%.

يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق لعدة أسباب من بينها:

1- انخفاض الإيرادات بمبلغ 10.2 مليون ريال ناتجة بشكل رئيسي من:

انخفاض الطلب على الفنادق القائمة من قبل قطاع الأعمال والأفراد (المؤتمرات، الاجتماعات والمعارض) وزيادة تنافسية السوق مما أدى إلى انخفاض معدل سعر بيع الغرفة اليومي.

انخفاض في عدد زوار المواقع الترفيهية القائمة.

موسمية النشاط، حيث تزامن وجود إجازة نصف العام بالكامل خلال شهر يناير من عام 2018م مقابل جزء منها خلال شهر يناير لعام 2019م مما أثر سلبا على نتائج قطاعي الترفيه والفنادق.

إغلاق عدد من المواقع ضعيفة الأداء شملت مواقع ترفيهية ومطاعم والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية ونتج عن إغلاق تلك المواقع انخفاض في الإيرادات بمبلغ 4.2 مليون ريال.

وقد قابل ذلك انخفاض في التكاليف المباشرة بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح.

2- قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) في الأول من يناير 2019، وتم استبدال مصروف الإيجار باستهلاك موجودات حق استخدام وتكاليف التمويل وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 22.6 مليون ريال ومصاريف الإهلاك بمبلغ 50.4 مليون ريال ونقص في مصاريف الإيجار بمبلغ 63.6 مليون ريال وذلك أدى إلى ارتفاع في صافي الخسائر بمبلغ 9.4 مليون ريال بسبب تطبيق المعيار خلال الربع الحالي.

3- انخفاض حصة الشركة في صافي أرباح المشاريع المشتركة بمبلغ 4.8 مليون ريال.