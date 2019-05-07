دريك آند سكل: خطة إعادة الهيكلة لا تشمل خفض رأس المال

أوضحت شركة دريك آند سكل أن خطة إعادة الهيكلة المعتمدة أخيراً، لا تشمل تخفيض رأسمال الشركة، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية الذي وافق فيه المساهمون على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات للعام الماضي.

كما تم إقرار بندين تمت إضافتهما لاجتماع الجمعية وهو تعيين فاهم الشحي وسالم الشامسي، كأعضاء مجلس إدارة خلفاً لعبيد بن طٌوق وخميس بو عميم، اللذين استقالا في وقت سابق.

كما تمت الموافقة على رفع أعضاء مجلس الإدارة إلى تسعة أعضاء بدلاً عن سبعة.

وتمت الموافقة على تعيين شركة إرنست أند يونغ كمدقق حسابات للعام الحالي، بأتعاب قدرها مليون و300 ألف درهم.

وفي هذا السياق، أوضحت مديرة أسواق المال في FFA Private Bank Dubai ماري سالم في مقابلة مع "العربية"، أن التطورات الأخيرة في قضية "دريك آند سكل" لم تعد مرتبطة بالإدارة الحالية للشركة أو الإدارة السابقة، بل تعدته لموضوع أكبر من ذلك بعد تصريح الشركة الأسبوع الماضي حول شكوك لديها بصحة القوائم المالية المنشورة ودقتها.

ورأت أن ما يحكى عن خطة إعادة هيكلة تأتي في إطار فتح المجال لأعضاء جدد لانتشال الشركة من أزمتها.

وأشارت إلى تعيين "دريك آند سكل" فريق مختص للقيام بالتحريات اللازمة، حول ما يحكى عن تورط الإدارة السابقة للشركة بـ"جرائم مالية".