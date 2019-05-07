"بيبسيكو" تنوي استثمار 4 مليارات دولار في المكسيك

أعلنت شركة "بيبسيكو" العملاقة للمشروبات الغازية والصناعات الغذائية عن نيتها استثمار 4 مليارات دولار في المكسيك بين 2019 و2020 واستحداث 3 آلاف فرصة عمل، وذلك بالتعاون مع مجموعة "غروبو غيب" المكسيكية.

وقال روبرتو مارتينيز رئيس قسم الصناعات الغذائية في الفرع المكسيكي من الشركة: "نعلن اليوم عن استثمار بقيمة 4 مليارات دولار للسنتين المقبلتين".

ويقضي الهدف من هذا المشروع بتعزيز البنى التحتية للشركة الأميركية في البلد، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ومن المرتقب بناء مصنع اعتبارا من العام 2020 في سيلايا في ولاية غواناخواتو (الوسط) بميزانية 109 ملايين دولار تقريبا، بحسب ما كشف مارتينيز.

ومن شأن هذا المشروع أن يوفّر ألف فرصة عمل. وسينتج المصنع رقاقات بطاطس من ماركة "سابريتاس"، وفق ما جاء في بيان صادر عن المجموعة الأميركية.

وسيخصص أكثر من مليار دولار لشراء مواد أولية، مثل الذرة والسكّر والقمح والبطاطا، من منتجين مكسيكيين بنسبة 90%، بحسب ما أوضح مارتينيز.

ولشركة "بيبسيكو" فروع في المكسيك منذ 110 أعوام وهي ثاني أكبر سوق لها بعد الولايات المتحدة وأكبر أسواقها في أميركا اللاتينية. وتوظّف الشركة نحو 80 ألف شخص في البلد.