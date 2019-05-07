"تكوين" تتكبد 12.5 مليون ريال خسائر فصلية

تكبدت شركة #تكوين المتطورة للصناعات خسائر بقيمة 12.5 مليون ريال عن فترة الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع خسائر بقيمة 836 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء، ارتفاع خسائرها الفصلية إلى "انخفاض إيرادات المبيعات، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، والمصاريف المالية".

وقالت شركة تكوين إن ارتفاع الخسائر يأتي على الرغم من "انخفاض تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتسويق. علما بأنه وفي الربع الأول من العام 2018 قد قامت الشركة بتخفيض مخصص الزكاة كنتيجة لحصولها على الربط الزكوي النهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل".

وقامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم 16 ابتداء من الأول من يناير 2019 ولم يؤد هذا التطبيق إلى حدوث أية فروقات جوهرية.

وتم احتساب ربح السهم للربع الحالي المنتهي في 31 مارس 2019 من خلال قسمة صافي الخسارة 12.5 مليون ريال على عدد الأسهم 95 مليون، وللربع المماثل من العام السابق من خلال قسمة صافي الخسارة 836 ألف ريال على عدد الأسهم 95 مليونا.