أرباح "إعمار المدينة الاقتصادية" تقفز لـ 13 مليون ريال

قفزت أرباح شركة إعمار المدينة الاقتصادية في السعودية بنسبة 333% إلى 13 مليون ريال نهاية الربع الأول 2019 مقارنة مع 3 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة هذه القفزة في الأرباح إلى "ارتفاع #مبيعات_الأراضي في #المشاريع_السكنية والتغيير في تقديرات تكلفة البنية التحتية لها".

وبلغت الخسارة التشغيلية 13مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسائر قيمتها 22 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 41%.



أما إجمالي الربح فبلغ 138مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 93 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 48%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.016 ريال، مقابل 0.003 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية إنه "علاوة على ذلك فإن الانخفاض في خسائر الأصول التشغيلية والربح من استبعاد العقارات الاستثمارية ساهم في أرباح الربع الحالي"، موضحة أنه جرى تسوية تلك المؤشرات بشكل جزئي بالعوامل التالية:

- ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية

- ارتفاع الرسوم المالية بسبب زيادة سعر الفائدة بين البنوك السعودية

- خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة غير المسددة

- انخفاض حصة المجموعة في نتائج المستثمر (شركة تطوير الموانئ)