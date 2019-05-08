انخفاض أرباح العبداللطيف للاستثمار الصناعي 53%

تراجعت أرباح شركة #العبداللطيف_للاستثمار الصناعي الفصلية بعد الزكاة والضريبة 53.5% إلى 3.38 مليون ريال في الربع الأول من 2019، مقابل 7.27 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل خسائر 3.79 مليون ريال في الربع السابق.

سبب انخفاض إجمالي الربح والربح التشغيلي وصافى الربح والربح الشامل للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل أرجعته الشركة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات على الرغم من الزيادة المحدودة في قيمة المبيعات، والزيادة في المصاريف العمومية والإدارية.

وقالت الشركة إن مصاريف التمويل زادت وأيضا المصاريف البيعية.