انخفاض خسائر كيمانول 97% في الربع الأول

انخفضت خسائر شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" الفصلية إلى 310 آلاف ريال في الربع الأول من 2019، مقابل خسائر 10.3 مليون ريال، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض 96.9%.

إيرادات #كيمانول بلغت قيمتها 154.8 مليون ريال في الربع الأول، مقابل 157 مليون ريال في الربع الأول من 2018، بتراجع 1.5%.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة 10.89 مليون ريال، مقابل خسائر 0.06 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وأرجعت #شركة_كيمانول انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة وزيادة في الكميات المباعة.

كما انخفض متوسط أسعار بيع معظم المنتجات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

تجدر الإشارة إلى أنه تمت خلال عام 2018م أعمال الصيانة الدورية المجدولة والتي أُعلن عنها على موقع تداول بتاريخ 6 فبراير 2018.