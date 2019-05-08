سافكو: بدء إنتاج مصنع الأمونيا وأثر التوقف 123 مليون ريال

أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية #سافكو بدء الإنتاج التجاري لمصنع الأمونيا سافكو3.

وقالت #سافكو إنه تم تنفيذ أعمال المشروع وإجراء أعمال الصيانة الدورية على حسب ما خطط له.

الأثر المالي جراء هذا التوقف بلغ 123 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التوقف المجدول لمصنع الأمونيا سافكو3 لتنفيذ مشروع تحسين الاعتمادية وإجراء أعمال الصيانة الدورية لمصنعي الأمونيا واليوريا سافكو 3.

مشروع الاعتمادية يهدف إلى تحسين كفاءة استغلال الطاقة ورفع موثوقية المصنع، وسيضيف ما مقداره 100 ألف طن متري سنوياً للطاقة الإنتاجية الحالية لمصنع الأمونيا سافكو 3، وتعتبر مشاريع الاعتمادية إحدى ركائز استراتيجية سافكو 2025.