بدء اكتتاب الأفراد في 10% من أسهم مهارة للموارد البشرية

ينطلق اليوم الأربعاء الاكتتاب العام للأفراد في 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام في شركة #مهارة_للموارد_البشرية.

ويعد اكتتاب مهارة أول وأكبر طرح من نوعه في قطاع الموارد البشرية في المملكة ودول الخليج، وتستمر فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد لمدة 7 أيام اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى نهاية يوم الثلاثاء 14 مايو الجاري.

وستتاح خلال هذه الفترة للمستثمرين الأفراد الفرصة للاكتتاب في 1.125مليون سهم تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام بسعر 69 ريالاً للسهم الواحد.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية يوسف القفاري أن شركة "مهارة" هي إحدى الشركات العاملة في السوق السعودية تأسست عام 1930 بترخيص من وزارة العمل.

وعن نموذج عمل الشركة، أفاد القفاري في مقابلة مع "العربية"، أن "مهارة" تعمل لخدمة قطاع الأعمال، وتوفير القوى العاملة من جميع الدول في مهن تخصصية ومهن مساعدة مثل الأطباء والفنيين.

وأشار إلى أن طرح الشركة للاكتتاب العام، يأتي في إطار تقوية علامتها التجارية والانفتاح على أسواق المال، إلى جانب جني ثمار النتائج التي حققتها في السنوات الماضية وتحقيق التوسع الأفقي والعمودي.

وكشف أن 40% من أصول الشركة هي نقد، مؤكدا أن لا ديون على شركة "مهارة".

وعلى صعيد الأرباح والإيرادات، نوه بأن شركة "مهارة" قد حققت إيرادات بـ1.3 مليار ريال في 2018، في حين بلغ صافي الربح 222 مليون ريال.

وفي حين أكد أن الشركة تتطلع إلى التوسع في الأسواق الخارجية، شدد على أن الشركة ستستمر في سياسة الاستحواذات في قطاعات التكنولوجيا، متحدثا عن الشراكة الاستراتيجية مع بلوفو، لدفع عجلة التوسع الإقليمي والعالمي وكذلك تطوير التكنولوجيا المستخدمة في عملية التوظيف الذكي.

وتعتبر بلوفو منصة توظيف إلكترونية متطورة تتبنى منظومة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الذكية في عملية التوظيف.

طرح 30% من رأسمال مهارة

ويأتي الطرح للمستثمرين الأفراد بعد الانتهاء بنجاح من اكتتاب الجهات المشاركة، حيث تم تقديم إجمالي الأسهم المطروحة التي تمثل 30% من رأسمال مهارة للمستثمرين من المؤسسات من خلال عملية بناء سجل الأوامر.

وشهد اكتتاب المؤسسات في مهارة تغطية بنسبة 904% من إجمالي الأسهم المطروحة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة مهارة للموارد البشرية أبرمت مع سامبا كابيتال في وقت سابق اتفاقية للقيام بمهام المستشار المالي ومدير الاكتتاب.