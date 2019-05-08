هيئة الشراكة: مشاريع كبرى مقبلة مع القطاع الخاص بالكويت

أشار مطلق الصانع، المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت، إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق عدد من المشروعات الكبرى وفق النموذج الجديد للشراكة مع القطاع الخاص، والذي يتطلب تأسيس شركات مساهمة عامة وطرحها للاكتتاب العام.

وتعتزم الهيئة تشغيل أول مشروع للكهرباء وتحلية المياه بالكويت بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الهيئة في المراحل النهائية لتشغيل مشروع "أم الهيمان" لمعالجة مياه الصرف الصحي. وتابع "يعتبر المشروع أحد مشاريع البنية التحتية في الكويت. نحن الآن في هذا المشروع لدينا إجراءات تأسيسية مع وزارة التجارة وبالتالي خلال الشهرين الماضيين سيتم الإعلان عن الإجراءات وتوقيع الاتفاقيات. لدينا أيضاً مشروع لمعالجة المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية وهو أول مشروع في الكويت يتعامل مع المخلفات الصلبة بطريقة منهجية علمية تجارية قائم على تكنولوجيا حرق هذه المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية برأسمال فوق الـ60 مليون دينار. نحن كذلك في المراحل الأخيرة لإجراءات توقيع الاتفاقيات مع المستثمر الذي تم اختياره كمستثمر مفضل. بالإضافة لمشروع عقاري خدمي استثماري في منطقة العقيلة".

وأضاف أن تأخر الطرح العام لشركة "شمال الزور" عائد لأسباب إجرائية، وأكد أن الإعلان عن الطرح العام لشركة "شمال الزور" سيكون في وقت قريب، وأن الخلاف مع المستثمرين في "شمال الزور" تم حسمه.