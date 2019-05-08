"صافولا" تسجل أرباحاً فصلية بـ 6.3 مليون ريال

حققت مجموعة #صافولا السعودية أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة 6.3 مليون ريال مقارنة مع خسائر بقيمة 84.3 مليون ريال خلال نفس الربع من العام الماضي.

وأوردت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، أسباب تحقيق صافي ربح بالربع الأول 2019 مقارنة مع صافي خسائر بالربع الأول 2018 إلى:

- الارتفاع في إجمالي الربح الذي يعزى إلى زيادة المبيعات وهوامش الربحية.

- انخفاض حصة المجموعة في خسائر شركات زميلة.

- الأثر غير المتكرر الناتج عن عكس مخصص الزكاة والضرائب والمتعلق بتقييمات الأعوام السابقة.

وقد جاءت هذه النتائج على الرغم من:

- ارتفاع صافي التكلفة التمويلية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16- عقود الايجار الذي بدأ تطبيقه خلال الربع الأول من عام 2019.

-الارتفاع الطفيف في مصروفات الزكاة والضريبة.

كما أوضحت الشركة أن تسجيل أرباح في إجمالي الدخل الشامل للربع الأول من العام 2019 بقيمة 10.4 مليون ريال مقارنة مع إجمالي الخسارة الشاملة للربع المماثل من العام السابق بقيمة 206.4 مليون ريال تعزى إلى:

- الزيادة الناتجة عن تغير القيمة العادلة في بند "استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر".

- انخفاض خسائر صرف العملات الأجنبية المتعلقة بالشركات التابعة للمجموعة خارج السعودية.

جاء تحقيق الأرباح في إجمالي الدخل الشامل على الرغم من انخفاض حصة المجموعة في الدخل الشامل الآخر المتعلقة بالاستثمارات في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية.