"نماء للكيماويات" تقلص خسائرها الفصلية إلى مليوني ريال

تكبدت شركة "نماء للكيماويات" خسائر فصلية تفوق المليوني ريال بعد خصم الزكاة والضريبة، مقابل أرباح في الربع الأول من العام الماضي بقيمة 28 مليون ريال.

غير أن خسائر الشركة تعد متراجعة بواقع 87% مقارنة بالربع السابق، الذي سجلت فيه خسارة تتجاوز 17 مليون ريال.

وعزت الشركة تحقيق صافي خسارة في الربع الأول من العام الجاري إلى انخفاض الكميات المباعة وتراجع متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية، وذلك نتيجة لزيادة العرض عالمياً بسبب عودة المصانع المتوقفة عن الإنتاج، بالرغم من انخفاض تكلفة المواد الأولية.

وأضافت إلى ذلك ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بسبب زيادة تكاليف الشحن لبعض المواد، كما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية لتسجيل حافز موظفي الشركة عن عام 2018.

من ناحية أخرى، انخفضت تكاليف القروض نتيجة لسدادها، وكذلك الإيرادات الأخرى نتيجة بيع بعض الوحدات السكنية للموظفين، وتعويض مستلم مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.