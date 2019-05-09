أرباح "المملكة القابضة" تزيد 20% إلى 171 مليون ريال

ارتفعت أرباح "المملكة القابضة" بحوالي 20% في الربع الأول من العام الجاري إلى 171.4 مليون ريال، مقارنة بـ143 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما شهدت أرباحها زيادة بنحو 262% مقارنة بالربع السابق الذي سجلت فيه 47.3 مليون ريال.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، سبب الارتفاع في الأرباح على أساس سنوي، إلى الزيادة في دخل توزيعات الأرباح ومكاسب الاستثمارات، وانخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى.

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، وارتفاع الخسائر الأخرى، بالإضافة إلى الزيادة في الأعباء المالية وانخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وإيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.

فيما يعود سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، إلى ارتفاع مكاسب الاستثمارات وكذلك حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وتراجع الأعباء المالية.