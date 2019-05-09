تراجع أرباح "العقارية" الفصلية بـ59% لـ18.5 مليون ريال

انخفضت أرباح الشركة #العقارية السعودية، إلى 18.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول بنسبة 58.8%، مقارنة بـ44.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ (7.8) مليون ريال نتيجة انخفاض نسب الإشغال للوحدات المؤجرة، مما أدى لانخفاض مجمل الربح بنسبة (16.1%)، وانخفاض الربح التشغيلي بنسبة (95.7%) بسبب ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ (8.8) مليون ريال وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ (14) مليون نتيجه التوسع في الاستثمار في الشركات التابعة.

كما قالت الشركة إنه قد تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 اعتباراً من 1 يناير 2019.

ونتج عن التطبيق في ذلك التاريخ إثبات موجودات حق الاستخدام والتزامات عقود الإيجار.