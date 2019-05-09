تراجع أرباح "دار الأركان" الفصلية 92% إلى 25 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة #دار_الأركان للتطوير العقاري الفصلية 92.3% إلى 25.51 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 331.12 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض #مبيعات_العقارات، وارتفاع مصاريف التشغيل، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الاستثمارات في الشركات الزميلة.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ارتفعت الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية.

وهبط الربح التشغيلي للشركة إلى 117.24 مليون ريال للربع الأول من 2019، مقابل 436.45 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بتراجع نسبته 73.14%.