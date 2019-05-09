النفط والدولار يهبطان بأرباح "الإماراتية" في "عام صعب"

سجلت "طيران الإمارات" انخفاضاً في أرباحها السنوية الصافية بنسبة 69%، بسبب ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار في السنة المالية 2018-2019 التي وصفتها الشركة بـ"الصعبة".

وقالت الشركة المملوكة لحكومة دبي في بيان اليوم الخميس، إنها حققت أرباحاً صافية قدرها 871 مليون درهم (237 مليون دولار) في السنة المالية، بانخفاض نسبته 69% عن أرباح السنة التي سبقتها، وهي أدنى أرباح في عشر سنوات.

كما تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة الإمارات Emirates Group إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات مع انخفاضها بـ44% خلال عامها المالي المنتهي في مارس الماضي، مقارنة مع العام الذي سبق لتبلغ 2.3 مليار درهم.

ونقل البيان عن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قوله إن "الأداء لم يأت بمقدار طموحنا خلال السنة المالية 2018/ 2019 التي كانت صعبة، فقد أدى ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار إلى تآكل أرباحنا، وترافق ذلك أيضاً من تزايد حدة المنافسة في أسواقنا الرئيسة".

وبحسب الشركة فإن قوة العملة الأميركية مقابل عملات معظم الدول التي تعمل فيها "طيران الإمارات"، "انعكست سلباً على الأرباح بقيمة 572 مليون درهم (156 مليون دولار)".

ونقلت #طيران_الإمارات 58,6 مليون راكب في العام المالي، بينما ارتفعت قيمة فاتورة الوقود بشكل كبير بنسبة 25% مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وذكرت الشركة أن فاتورة الوقود بلغت 30,8 مليار درهم (8,4 مليار دولار)، مشيرة إلى أنها "أكبر فاتورة وقود سنوية لطيران الإمارات على الإطلاق".