تراجع طفيف بأرباح الأندلس العقارية لـ20.3 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة "الأندلس العقارية" بعد الزكاة والضريبة إلى 20.28 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، مقابل 20.52 مليون ريال، في الربع الأول من 2018، بتراجع 1.2%.

وحققت #الأندلس_العقارية قفزة في أرباحها الفصلية مقارنة مع أرباح الربع السابق بنسبة 651%، والتي كانت 2.7 مليون ريال.

وظلّت إيرادات الشركة ثابتةً نسبيًا عند 40 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنةً مع الإيرادات المُسجّلة خلال الربع الأول من عام 2018، والبالغة 40.8 مليون ريال. ويُعزى هذا الانخفاض الطفيف في حجم الإيرادات إلى تراجع نسبة الإشغال بشكل ضئيل في فندق "ستايبريدج" في جدة، وهو أحد أصول الشركة في قطاع الضيافة.

وبلغ إجمالي الأرباح 23.6 مليون ريال، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 4.8% عن إجمالي الأرباح المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، والبالغ 24.8 مليون ريال، وقد جاء نتيجة ارتفاع رسوم التشغيل وتكاليف المرافق المرتبطة بأعمال ردهة المطاعم في الأندلس مول.

وسجّلت الشركة نموًا ضئيلًا في الأرباح التشغيلية إلى 29.1 مليون ريال من 28.9 مليون ريال في الربع الأول من عام 2018.