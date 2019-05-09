ساتورب تتخطى موجة الخسائر وتعود للربحية بـ52 مليون ريال

عادت شركة "ساتورب" لتسجل أرباحاً صافية في الربع الأول من العام الجاري عند 52.5 مليون ريال، بعد خسائر بأكثر من 205 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما تحولت الشركة إلى الربحية أيضاً مقارنة مع الربع الأخير من عام 2018، الذي تكبدت فيه خسائر قاربت 158 مليون ريال.

وأرجعت شركة "أرامكو توتال العربية للخدمات" في بيان على "تداول" الزيادة في صافي ربح الشركة الأم (ساتورب) في الربع الأول من عام 2019، إلى ارتفاع الإنتاجية مقارنة بالربع الأول من عام 2018، الذي تأثرت فيه نتيجة القيام بأعمال الصيانة الدورية على المصفاة.

فيما تعود الزيادة في صافي الربح في الربع الأول إلى زيادة هامش التكرير بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2018.