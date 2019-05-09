محكمة بريطانية تمهل نقفي يومين لدفع كفالة مليونية

قال مسؤول قضائي إنه تم منح #عارف_نقفي، مؤسس شركة الاستثمار المباشر المنهارة أبراج، مهلة يومين آخرين لدفع كفالة قدرها 15 مليون جنيه استرليني قضت بها محكمة في لندن.

وجرى إلقاء القبض على نفقي في بريطانيا الشهر الماضي، وينتظر ترحيلا محتملا إلى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات بالاحتيال على المستثمرين.

وفي الثالث من مايو، قضت محكمة وستمنستر بالإفراج عن نقفي شريطة أن يدفع كفالة قيمتها 15 مليون جنيه استرليني (19.72 مليون دولار)، وضمانة أخرى قدرها 650 ألف جنيه استرليني، إضافة إلى تسليم جواز سفره الباكستاني، وتحديد إقامته في عنوان تُبلغ به المحكمة، وارتداء جهاز تتبع إلكتروني، بحسب ما قاله متحدث باسم الادعاء في ذلك الوقت.

وقال المسؤول إن جلسة يوم أمس الأربعاء للنظر في الكفالة أُرجئت إلى العاشر من مايو، وهو آخر موعد يمكن فيه دفع الكفالة.

وامتنع نقفي عن التعليق، بحسب رسالة إلكترونية من شركته للعلاقات العامة. ودفع نقفي ببراءته في الماضي.

وبموجب الاتهامات الأميركية، فإن نقفي متهم بتضخيم مراكز في حوزة #أبراج لجذب مزيد من الأموال إليها، وهو ما تسبب في خسارة مالية للمستثمرين.

وتقول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إن نقفي وشركته جمعا أموالا لصندوق رعاية صحية تابع لأبراج، إذ جمعا ما يربو على 100 مليون دولار، ما يعادل 77 مليون استرليني خلال ثلاث سنوات من مؤسسات خيرية مقرها الولايات المتحدة وبعض المستثمرين الأميركيين الآخرين، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وقال مسؤول قضائي لرويترز في وقت سابق إن سيف فيتيفيتبيلاي، وهو شريك إداري سابق في أبراج، أُطلق سراحه بكفالة مشروطة ليظهر مجدداً أمام محكمة وستمنستر في 12 يونيو.