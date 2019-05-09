نمو أرباح البابطين للطاقة لـ19.8 مليون ريال بالربع الأول

ارتفعت أرباح شركة #البابطين_للطاقة والاتصالات بعد الزكاة والضريبة بنسبة 2% إلى 19.8 مليون ريال، مقابل 19.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

#البابطين أرجعت ارتفاع أرباحها مقارنة مع الربع الأول من 2018 إلى زيادة الإيرادات الأخرى.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية بالربع الأول 6.3 مليون ريال، مقابل 61.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بتراجع 35.6%.

فيما تراجعت أرباح الربع الأول بنسبة 4.8%، مقابل أرباح الربع السابق والتي كانت 20.8 مليون ريال.

وبحسب بيان الشركة فإن انخفاض صافي الأرباح مقارنة مع الربع السابق نتيجة لارتفاع مصاريف البيع والتوزيع ونفقات التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى.