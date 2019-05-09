نمو الأرباح السنوية لمجموعة سوفت بنك 36% بنهاية مارس

ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة #سوفت_بنك بـ36% خلال عامها المالي المنتهي في مارس الماضي لتبلغ 2.4 تريليون ين أي ما يقارب 13 مليار دولار.

وقد حققت المجموعة أرباحا بـ1.3 مليار ين من صناديقها الاستثمارية بقيادة صندوق رؤية سوفت بنك.

وقد شرع #صندوق_رؤية في سلسلة من الاستثمارات، آخرها ضخ مشترك مع شركة #تويوتا بقيمة مليار دولار في أوبر لتطوير السيارات بدون سائق.

كما استثمر الصندوق 1.5 مليار دولار في شركة Grab للنقل التشاركي.

وقد استثمر الصندوق في مجموعة من أهم شركات التكنولوجيا بما في ذلك Slack وWeWork وNvidia.