"أميانتيت" تفاقم خسائرها لـ41.3 مليون ريال بالربع الأول

ارتفعت خسائر شركة " #أميانتيت "، إلى 41.3 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بخسائر 38.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.



وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:



أ‌. النتائج خلال هذا الربع لا تزال تمثل استمراراً للخسائر يُعزى ذلك إلى الانخفاض الكبير في أسعار البيع بسبب المنافسة الحادة التي تزامنت مع ارتفاع كلفة الإنتاج.

ب‌. ارتفاع النفقات التمويلية.

بينما أرجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

انخفاض مخصص هبوط الأصول بمبلغ 97,1 مليون ريال عن الربع السابق.

جاء ذلك على الرغم من انخفاض المبيعات من 273 مليون ريال للربع السابق مقارنة بـ 233 مليون ريال للربع الحالي، بسبب تباطؤ بعض المشاريع.