"الأنابيب السعودية" تتحول للربحية.. والنتائج طفيفة

حققت الشركة السعودية لأنابيب الصلب أرباحاً فصلية طفيفة عند 0.32 مليون ريال، مقارنة بخسائر بـ5 ملايين ريال في الفترة المماثلة من عام 2018.

وكانت الشركة قد سجلت خسائر في الربع السابق تفوق 102.6 مليون ريال.

وعزت الشركة السعودية لأنابيب الصلب سبب تحقيق صافي ربح في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بصافي خسارة في الربع الأول من عام 2018، إلى الأسباب الرئيسية التالية:

1- حصة الأرباح في الشركة الزميلة (الشركة العالمية للأنابيب) للربع الحالي بقيمة 3.1 مليون ريال سعودي، مقارنة بخسارة في الربع المماثل من العام الماضي والتي بلغت حصة الشركة فيها 8.2 مليون ريال سعودي.

2- عكس مخصص الذمم المدينة بمبلغ 0.63 مليون ريال سعودي، مقارنة بقيد مخصص بقيمة 0.24 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2018.

3- انخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي البالغ 0.16 مليون ريال بنسبة 80%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2018 والبالغ 0.82 مليون ريال.