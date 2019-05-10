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الخطوط التركية تتكبد خسائر فصلية بـ 1.25 مليار ليرة

المصدر: اسطنبول - رويترز
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قالت #الخطوط_الجوية_التركية إنها تكبدت خسارة 1.25 مليار ليرة، ما يعادل (205 ملايين دولار) في الربع الأول من العام، مقارنة مع خسارة 314 مليون ليرة في نفس الفترة قبل عام.

وقالت الخطوط التركية في إفصاح لبورصة اسطنبول مساء أمس الخميس، إن الإيرادات ارتفعت إلى 14.85 مليار ليرة في الربع الأول من 10.53 مليار ليرة قبل عام.

كلمات دالّة

#الخطوط الجوية التركية

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