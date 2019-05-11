"الاتحاد للطيران" تعرض شراء حصة في "جت إيروايز"

قدمت شركة #الاتحاد_للطيران عرضا لحصة في شركة #جت_إيروايز حسبما قالت وحدة تابعة لبنك الدولة الهندي تشرف على عملية بيع شركة الطيران الهندية المتعثرة.

ودعا بنك الدولة الهندي، المقرض الرئيسي لجت، إلى تقديم عروض ملزمة لحصة في شركة الطيران المثقلة بديون مصرفية بقيمة 1.2 مليار دولار تقريبا.

وفي وقت سابق اليوم قال متحدث باسم الاتحاد للطيران إن الناقلة التي مقرها أبوظبي والتي تملك بالفعل حصة أقلية في جت، مهتمة بالاستثمار مجددا في الشركة الهندية في ظل شروط معينة.

لكنه أضاف أن "الاتحاد تعيد التأكيد على أن من غير المتوقع أن تكون المستثمر المنفرد، وأنه من بين متطلبات أخرى، سيحتاج مستثمرون آخرون مناسبون لتقديم غالبية إعادة الرسملة المطلوبة لجت إيروايز".

ولم تقدم الاتحاد أي إشارة بشأن ما إذا كانت تعمل مع مستثمرين آخرين للاستحواذ على حصة أغلبية في جت.

وكبلت جت، التي كانت يوما أكبر شركة طيران خاصة‭‭‭ ‬‬‬في الهند، خسائر متزايدة بينما كانت تسعى لمنافسة شركات للطيران منخفض التكلفة (إنديجو) و(سبايس جت).

وقامت شركة جت، التي تدين أيضا بمبالغ ضخمة لمؤجريها وطياريها وموردي #الوقود وأطراف أخرى، بإيقاف جميع الرحلات بدءا من 17 أبريل نيسان بعد أن رفض مقرضوها، وفي مقدمتهم بنك الدولة الهندي، منحها أي مبالغ إضافية لمواصلة عملياتها.

وكانت شركة الاتحاد بين 4 مستثمرين قدموا عروضا أولية لجت الشهر الماضي. والأطراف الثلاثة الأخرى هم شركتا الاستثمار المباشر (تي.بي.جي كابيتال) و(إنديجو بارتنرس) والصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي (إن.آي.آي.اف).

وبعد مؤتمر صحفي، قال رئيس بنك الدولة الهندي راجنيش كومار للصحفيين إن البنك تلقى عرضين غير ملزمين لشركة جت، وإنه ليست لديه أي خطط في الوقت الحالي لإدخال الشركة في عملية لإشهار الإفلاس.

وأضاف قائلا "بذلنا جهودا كبيرة للإبقاء على شركة جت في مضمار العمل".

وعلى مدى شهور سعت جت لإقناع مستثمرين، ومن بينهم شركة الاتحاد، لأن يضخوا أموالا للحفاظ على الشركة، إلا أن عددا من المستثمرين المحتملين كان لديهم شرط واحد على الأقل، وهو أن يتخلى مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها السابق ناريش جويال عن سيطرته على الشركة.

وفي أزهى عصورها، كانت جت تسير 120 طائرة وما يربو على 600 رحلة يومية، وتنقل نجوم السينما الهندية (بوليوود) وسياسيين ورجال أعمال بارزين على رحلاتها في #الهند وحول العالم.