ارتفاع أرباح الغاز والتصنيع 121% لـ85.8 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة #الغاز_والتصنيع_الأهلية الفصلية بعد الزكاة والضريبة بنسبة 121% إلى 85.8 مليون ريال في الربع الأول من 20189، مقابل 38.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقارمة مع 10.97 مليون ريال في الربع السابق بنمو 682%.

وتراجعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 3.9% إلى 32.52 مليون ريال في الربع الأول، مقابل 33.85 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

بحسب بيان لشركة #الغاز فإن ارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح بـ 3.6 مليون ريال بسبب الزيادة في مبيعات الغاز.

وارتفعت ايرادات الاستثمارات الأخرى بـ53 مليون ريال وتمثل 81 مليون ريال توزيعات استثنائية من الشركة الوطنية للغازات الصناعية، كما تم الإعلان عنه بتاريخ 5 مارس 2019، بالإضافة إلى تكوين مخصص انخفاض قيمة إحدى الشركات المستثمر بها بـ15.9 مليون ريال. على الرغم من الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية بـ4.5 مليون ريال، والزيادة في خسارة استبعاد واستبدال الأسطوانات بـ5.7 مليون ريال.