"الكابلات السعودية".. خسائر فصلية ثقيلة بـ32 مليون ريال

تكبدت شركة الكابلات السعودية خسائر ثقيلة فاقت 32 مليون ريال عن الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع بلغت نسبته 54% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، حين سجلت خسائر تجاوزت 21 مليون ريال.

وعلى أساس فصلي، أتت الخسائر بعد أرباح بـ65.6 مليون ريال حققتها الشركة في الربع الأخير من عام 2018.

وبررت الشركة زيادة صافي الخسارة خلال الربع الأول على أساس سنوي، بصفة أساسية إلى البنود التالية المضمنة في قائمة الدخل الشامل:

أ‌- انخفاض الحجم في الربع الحالي مقابل نفس الفترة من العام الماضي.

ب‌- عدم التنازل عن قروض بإجمالي 25 مليون ريال من قبل أحد بنوك إعادة الهيكلة، خلال الربع الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.