تراجع أرباح "السعودية للتموين" بـ14% لـ104 ملايين ريال

انخفضت أرباح شركة #الخطوط_السعودية_للتموين بنسبة 13.7% إلى 103.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بـ120.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 9 في 01-01-2018، والذي خفض الاعتماد المتعلق بخسائر الانخفاض في الذمم التجارية المدينة في الربع نفسه من العام الماضي.

بينما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع المبيعات والوفورات في جميع فئات التكاليف بما فيها تكلفة المبيعات والمصروفات العمومية والإدارية وتكاليف التشغيل.

وفي سياق متصل، أوصى مجلس إدارة شركة "الخطوط السعودية للتموين"، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 13% من رأس المال (ما يعادل 1.3 ريال للسهم)، كأرباح عن الربع الأول من العام 2019.