نصف أرباح سوفت بنك تأتي من الصندوق المشترك مع السعودية

حقق صندوق "رؤية سوفت بنك" نتائج فصلية قياسية ساهمت بأكثر من 50% من الأرباح التشغيلية لمجموعة "سوفت بنك"، حيث بلغت الأرباح التشغيلية السنوية للمجموعة أكثر من 21 مليار دولار.

لكن من هم مؤسسو صندوق #رؤية_سوفت_بنك وما هي استثماراته؟

تأسس صندوق "رؤية سوفت بنك" بشراكة سعودية_يابانية في نوفمبر من عام 2016، وبعد أقل من عام من إطلاقه (مايو 2017)، أصبح الصندوق أكبر صندوق للاستثمار المباشر في العالم بعد أن جمع أكثر من 93 مليار دولار، استهدفت استثمارات في قطاعات التكنولوجيا.

وبحصة الأسد، استثمر في "رؤية سوفت بنك" صندوق الاستثمارات العامة بـ45 مليار دولار، ويأتي ثانياً "سوفت بنك" الياباني بحصة 25 مليار دولار، ثم "مبادلة" الإماراتية بقيمة استثمار بلغت 15 مليار دولار، إلى جانب شركات عالمية أخرى مستثمرة في الصندوق مثل #أبل و"كوالكوم".

وبعد عامين من إطلاقه، أعلن الصندوق أنه استثمر بالفعل أكثر من 60 مليار دولار أو 60% من رأسماله. ففي الربع الأول من العام الحالي قام الصندوق بالدخول في أكثر من عشرين استثماراً جديداً ليرفع عدد استثماراته منذ تأسيسه إلى 69 استثماراً.

ومن بين أكبر استثمارات الصندوق، حصة 15% من تطبيق #أوبر والتي أتمت طرحها العام وإدراجها الأسبوع الماضي، إلى جانب استثمار الصندوق في "ووي ورك"، و"فليب كارت" وARM القابضة.

وشهد الربع الأول من العام تخارج الصندوق من استثماره في شركة "انفيديا"، ليحقق عائداً بأكثر من 2.8 مليار دولار.

ومع النتائج القياسية للصندوق في الربع الأول، يبدو أن هذا النجاح شجع "سوفت بنك" لإطلاق النسخة الثانية من الصندوق، خاصة مع اهتمام مسبق من كبار المستثمرين في هذا المشروع.